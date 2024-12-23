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كابول ترحّب بقرار السعودية استئناف عمل سفارتها في أفغانستان

أخبار دولية
2024-12-23 | 04:15
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كابول ترحّب بقرار السعودية استئناف عمل سفارتها في أفغانستان
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كابول ترحّب بقرار السعودية استئناف عمل سفارتها في أفغانستان

رحّبت وزارة الخارجية الأفغانية بقرار السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في كابول بعد أكثر من ثلاث سنوات على سحب دبلوماسييها من هذا البلد في خضم استيلاء حركة طالبان على الحكم.
     
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأفغانية ضياء أحمد: "نحن متفائلون حيال إمكان تعزيز العلاقات والتعاون بين السعودية وأفغانستان من خلال استئناف هذه الأنشطة".
     
وأضاف المتحدث: "سنكون كذلك قادرين على الاستجابة لمشاكل الأفغان المقيمين في السعودية".
     
وكانت السفارة السعودية أعلنت في بيان على منصة إكس استئناف عملها في كابول.
     
وجاء في البيان: "انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات كافة للشعب الأفغاني الشقيق، تقرر استئناف بعثة المملكة العربية السعودية في كابول لأعمالها اعتبارا من تاريخ 22/12/2024".
     
وكانت السعودية أعلنت في 15 آب 2021 سحبت دبلوماسييها من كابول بسبب "الأوضاع غير المستقرة" التي رافقت سيطرة حركة طالبان على الحكم.
     
وفي تشرين الثاني 2021، أعلنت السعودية استئناف الخدمات القنصلية في كابول "لتقديم الخدمات القنصلية كافة للشعب الأفغاني".
     
وخلال السنوات القليلة الماضية، قدّم مركز الملك سلمان الحكومي للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة في أرجاء افغانستان. 
     

أخبار دولية

السعودية

أفغانستان

السفارة

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