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الإليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة لن تُعلن قبل حلول مساء الإثنين
أخبار دولية
2024-12-23 | 04:28
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الإليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة لن تُعلن قبل حلول مساء الإثنين
أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو لن يحصل قبل حلول الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش بسبب يوم الحداد الوطني تضامنا مع أرخبيل مايوت الذي الحق به إعصار شيدو دمارا واسعا.
وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك الساعة 10,30 ت غ، بدقيقة صمت تنظم "في كل أرجاء البلاد" في باحة الشرف في قصر الإليزيه.
ورئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما هو وسطي كُلّف تشكيل الحكومة في 13 كانون الأول بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وهو يتطلّع لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.
وأجرى ماكرون وبايرو محادثات الأحد، لكن خلافا لما كان متوقّعا لم تعلن الحكومة مساء.
ويتطلّع بايرو إلى تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل.
وهو يرغب في أن تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط لتحصينها في مواجهة أي مذكرة لحجب الثقة عنها.
ولم تتّضح بعد أسماء الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية الأبرز، علما بأن المداولات تشمل رئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن ووزير الداخلية السابق جيرالد درامانان ورئيس منطقة أو-دو-فرانس الشمالية كزافييه برتران اليميني.
وتشهد فرنسا أزمة سياسية منذ دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة في الصيف أفضت إلى تشرذم البرلمان بين ثلاث كتلة متخاصمة.
أخبار دولية
الإليزيه
الحكومة الفرنسية
فرنسوا بايرو
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