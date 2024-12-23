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مصدر لفرانس برس: السعودية طالبت في السابق ألمانيا بـ"تسليمها" المشتبه به في هجوم ماغديبورغ

أخبار دولية
2024-12-23 | 06:21
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مصدر لفرانس برس: السعودية طالبت في السابق ألمانيا بـ&quot;تسليمها&quot; المشتبه به في هجوم ماغديبورغ
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مصدر لفرانس برس: السعودية طالبت في السابق ألمانيا بـ"تسليمها" المشتبه به في هجوم ماغديبورغ

طالبت السلطات السعودية في السابق ألمانيا بـ"تسليمها" المشتبه به السعودي في الهجوم على سوق ميلادية في مدينة ماغديبورغ الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص دهسا وجرح أكثر من مئتين، على ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة وكالة فرانس برس الإثنين.
     
وقال المصدر السعودي الذي فضل عدم كشف هويته لأنه غير مخول التحدث  للإعلام: "كان هناك طلب (تسليم)"، مشيرا إلى تحذير الرياض برلين "مرات عدة" من أنّ المشتبه به طالب العبدالمحسن "قد يكون خطيرا"، من دون أنّ يقدّم تفاصيل عن أسباب طلب التسليم أو عن تصنيف المشتبه به شخصا "خطيرا".

أخبار دولية

السعودية

ألمانيا

هجوم

ماغديبورغ

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