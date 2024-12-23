مقتل تسعة أشخاص في إيران بحادث اصطدام حافلة بشاحنة وقود

قتل تسعة أشخاص على الأقل الاثنين بحادث اصطدام حافلة بشاحنة وقود في جنوب شرق إيران، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، وهو ثاني حادث يسفر عن إصابات جماعية خلال أيام.



وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر في سيستان وبلوشستان محمد مهدي سجادي وكالة إرنا أن "تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون في الحادث الذي اصطدمت فيه حافلة بشاحنة وقود قرب زاهدان".



والسبت، قتل 10 أشخاص إثر سقوط حافلة ركاب في واد في مقاطعة لرستان في غرب إيران.



