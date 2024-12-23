مصدر لفرانس برس: وفد سعودي التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق

أكّد مصدر مقرب للحكومة السعودية لوكالة فرانس برس أن وفدا حكوميا سعوديا التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الأحد في دمشق.



ويشكل اللقاء أول تواصل معروف بين الحكومة السعودية والإدارة الجديدة في سوريا، بعد أكثر من أسبوعين من سقوط نظام حكم بشار الأسد فجر الثامن من كانون الأول مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة الشرع دمشق.



وقال المصّدر الذي فضل عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام إن "وفدا حكوميا رفيعا التقى أحمد الشرع في دمشق الأحد".



وأشار المصدر إلى أن المحادثات "ركزت على الوضع في سوريا والقضاء على الكبتاغون وغيرها من موضوعات".



وأضاف أنّ "المخاوف الرئيسية الآن هي أن تفعل (الإدارة الجديدة) ما تقول"، في إشارة خصوصا إلى وعود الشرع حول حل الفصائل المسلحة وعدم تشكيل سوريا تهديدا لجيرانها.

