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زيلينسكي يتّهم رئيس الوزراء السلوفاكيّ برغبته في "مساعدة بوتين" بعد زيارته موسكو

أخبار دولية
2024-12-23 | 07:39
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زيلينسكي يتّهم رئيس الوزراء السلوفاكيّ برغبته في &quot;مساعدة بوتين&quot; بعد زيارته موسكو
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زيلينسكي يتّهم رئيس الوزراء السلوفاكيّ برغبته في "مساعدة بوتين" بعد زيارته موسكو

اتّهم الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء السلوفاكيّ روبرت فيكو بالرغبة في "مساعدة" الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين من خلال الاستمرار في استيراد الغاز الروسيّ.
     
وقال زيلينسكي على إكس إن فيكو الذي زار موسكو الأحد "يريد مساعدة بوتين على كسب المال لتمويل الحرب وإضعاف أوروبا"، مضيفا "نعتقد أن مساعدة مماثلة لبوتين غير أخلاقية".
     
وتعتمد سلوفاكيا بشكل كبير على الغاز الروسي وأعبرت عن مخاوف من احتمال فقدان الإمدادات مع انتهاء عقد نقل الغاز عبر أوكرانيا في 31 كانون الأول/ديسمبر.
     
وأعلنت أوكرانيا أنها لن تجدد العقد مع روسيا.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الاثنين "إنه وضع صعب جدا ويتطلب اهتماما أكبر".
     
وفيكو هو أحد القادة الأوروبيين القلائل الذين حافظوا على علاقة ودية مع الزعيم الروسي بعد غزو أوكرانيا في العام 2022.
     
ولم يتم الإعلان مسبقا عن زيارة فيكو المنضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
     
وفي بيان نشره على فيسبوك بعد المحادثات، قال فيكو إن اجتماع الأحد جاء "ردا" على معارضة زيلينسكي أي عملية "لنقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أراضينا".
     
وأضاف أن بوتين أكّد "استعداد روسيا لمواصلة إمداد الغرب وسلوفاكيا الغاز، وهو أمر مستحيل عمليا بعد الأول من كانون الثاني 2025"، من دون الخوض في تفاصيل.
     
وأضاف أنهما تبادلا أيضًا وجهات النظر في شأن الحرب في أوكرانيا و"إمكان التوصل إلى نهاية سلمية مبكرة" له.
     
 

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