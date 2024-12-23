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برلين تحذّر من حرب بين تركيا والقوات الكردية في سوريا
أخبار دولية
2024-12-23 | 08:41
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برلين تحذّر من حرب بين تركيا والقوات الكردية في سوريا
حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية تركيا من تفاقم صراعها مع الوحدات الكردية في شمال سوريا، بعد سقوط بشار الأسد.
وقالت أنالينا بيربوك لإذاعة دويتشلاندفونك إنّ حربًا تركية على الأكراد في سوريا "يجب ألا تحدث".
وشدّدت على أنّ "استغلال" تنظيم الدولة الاسلامية لنزاع بين تركيا والأكراد "لن يساعد أحدًا" مضيفة أن ذلك "سيشكل خطرًا على أمن سوريا وأيضا على تركيا وعلينا في أوروبا".
منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول، تدعم أنقرة هجوما تشنه جماعات مسلحة ضد القوات الكردية التي تسيطر على جزء من شمال سوريا.
وتعتبر أنقرة قوات سوريا الديموقراطية، المجموعة التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، امتدادا لعدوها اللدود حزب العمال الكردستاني.
وكان وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أكد منتصف كانون الأول أنّ قوات سوريا الديموقراطية التي يسيطر عليها الأكراد "ضرورية" لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى سوريا.
وذكّرت الوزيرة بأن الأكراد هم الذين تصدوا "لإرهابييّ تنظيم الدولة الاسلامية" الذين ارتكبوا "مجازر مروعة" في سوريا.
وشددت على أن الوضع الحالي "يجب ألا يستخدم لطرد الأكراد مرة أخرى ولتجدد أعمال العنف".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات اندلعت الأحد بين فصائل موالية لتركيا وقوات سوريا الديموقراطية في منطقة سد تشرين على نهر الفرات.
كما أفادت المنظمة غير الحكومية بمقتل امرأة وطفلها في "قصف مدفعي للفصائل الموالية لتركيا" في ريف كوباني في شمال سوريا.
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