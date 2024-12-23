0min

اهتمام من الدوحة بالاستثمار في قطاعات من بينها الطاقة في سوريا في المستقبل

أبدت الدوحة اهتمامها بالاستثمار في قطاعات من بينها الطاقة في سوريا في المستقبل، وفق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عقب اجتماع مع وزير الدولة، في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي.



وقال الشرع إنّه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا.