الشرع بعد لقاء مسؤول قطري: الدوحة أبدت اهتمامها بالاستثمار في الطاقة في سوريا

أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عقب اجتماع مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، أن الدوحة أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاعات من بينها الطاقة في سوريا في المستقبل.



وقال الشرع إنه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا.