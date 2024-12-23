سوريون يكشفون عن "ضغوط" النظام السابق لتغيير شهاداتهم عن هجوم كيميائيّ على دوما

روى طبيبان وممرض من مدينة دوما، قرب دمشق لوكالة فرانس برس الضغوط، التي تعرضوا لها من النظام السوريّ في نيسان 2018، بعد إسعافهم عشرات المصابين جراء هجوم بغاز الكلورين، من إجل إنكار معاينتهم أعراضًا تؤشر إلى قصف بسلاح كيميائيّ.



وقال الشهود الثلاثة الذين عاينوا المصابين في مستشفى ميداني في مدينة دوما إنهم استُدعوا إلى مقر الأمن الوطني إثر الهجوم.



كما قال اختصاصيّ الجراحة العظمية محمّد ممتاز الحنش: "أُبلغت بأنهم يعلمون مكان وجود أهلي في دمشق."



لكن طبيب الطوارئ والعناية المشددة حسان عبد المجيد عيون أشار إلى أنّه حين دخل الى المحقق كان مسدسه على الطاولة وموجّها نحوه.