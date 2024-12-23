اتفاق الأحزاب المؤيدة لأوروبا في رومانيا على تشكيل ائتلاف حكوميّ

اتفقت أربعة أحزاب مؤيدة لأوروبا في رومانيا على إبقاء اليمين المتشدد خارج الحكومة واختارت مرشحًا مشتركًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وعيّن الرئيس الليبراليّ المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس الذي أيّد التحالف الجديد الداعم لأوروبا، زعيم الحزب الاشتراكيّ الديموقراطيّ الحاكم مارسيل تشولاكو رئيسا للوزراء مجددًا.



وتشهد البلاد أزمة منذ ألغيت الانتخابات الرئاسية في وقت سابق هذا الشهر، في خطوة نادرة من نوعها إلى حد كبير في أوروبا، بعدما حقق مرشح اليمين المتشدد انتصارًا مفاجئا في الجولة الأولى من الانتخابات وسط مزاعم بوجود تدخل روسي.



وقدّم مرشح اليمين المتشدد كالين جورجيسكو الذي لا يعرف عنه الكثير طعنا في قرار الإلغاء أمام المحاكم، متهما السلطات بتنفيذ "انقلاب رسمي".



لكن وثائق استخباراتية نزع عنها السرية مكتب رئيس الدولة المنضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، كشفت عن هجمات إلكترونية و"تحركات روسية عدائية هجينة" وحملة ترويج ضخمة لجورجيسكو على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات.



وأقر تشولاكو بدوره بأن قيادة البلاد "لن تكون مهمة سهلة" بعد الفوضى الانتخابية مع حصول الأحزاب اليمينية المتشددة على ثلث الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من كانون الأول/ديسمبر، في نتيجة غير مسبوقة.



وقال "تتمثل مهمتنا قبل كل شيء بالدفاع عن القيم الديموقراطية ضمن الناتو".