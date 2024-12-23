مستشار الكرملين: روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسيّ والعسكريّ

أكّد مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أنّ روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسيّ والعسكريّ.



ومنحت روسيا الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد أن سيطر مسلحو المعارضة على دمشق في أعقاب تقدم مباغت لم يواجه أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.



وقالت موسكو في وقت سابق إنها تجري محادثات في شأن مصير المنشأة البحرية التي تديرها في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية التي تديرها في محافظة اللاذقية.