زيلينسكي: هناك مخاطر من إرسال كوريا الشمالية مزيدًا من القوات والمعدات العسكرية للجيش الروسيّ

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ هناك مخاطر من إرسال كوريا الشمالية مزيدًا من القوات والمعدات العسكرية للجيش الروسيّ.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس أنّ هناك أكثر من ثلاثة آلاف جندي من كوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية ما بين قتيل وجريح.



وتسيطر أوكرانيا على مساحة من كورسك منذ آب.