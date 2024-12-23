نتانياهو يقول إنه يريد "تغيير وجه الشرق الأوسط" من خلال اتفاقات سلام جديدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أنه يريد "تغيير وجه الشرق الأوسط بشكل جذري" من خلال اتفاقات سلام جديدة.



وقال نتانياهو أمام الكنيست "تنظر الدول العربية المعتدلة لإسرائيل كقوة إقليمية وحليف محتمل"، مضيفا "أعتزم اغتنام هذه الفرصة على أكمل وجه، وأخطط مع أصدقائنا الأميركيين لتوسيع اتفاقيات أبراهام... وبذلك سيتغيّر وجه الشرق الأوسط بشكل أكثر جذرية".