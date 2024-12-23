بحث اماراتيّ سوريّ... لتعزيز العلاقات الأخوية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الخارجية، عبدالله بن زايد هاتفيًا التطورات مع وزير خارجية سوريا.



كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.