"سانا": مجموعة من فلول النظام البائد اشعلت النار في شجرة الميلاد في حماه

افادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأنّ "مجموعة من فلول النظام البائد اشعلت النار في شجرة الميلاد في ريف حماه".



وذكرت مصادر محلية بأن "المسلحين منعوا المواطنين من الاقتراب من الشجرة تحت تهديد السلاح".



وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران بعد أن غادر المسلحون الموقع.



واعتصم مواطنون أمام مقر قيادة المنطقة بالسقيلبية استنكارا لحرق شجرة الميلاد في المدينة.