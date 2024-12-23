اردوغان: انتهاك وحدة أراضي سوريا خط أحمر بالنسبة لتركيا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من أن أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا سيكون تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة لتركيا.



وقال اردوغان "يجب حماية وحدة أراضي سوريا، وهذا خط أحمر بالنسبة لتركيا، ولن نتراجع أبدا عن هذا المبدأ".