الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاحتفاظ بوزيري الخارجية والجيوش في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
أخبار دولية
2024-12-23 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الاحتفاظ بوزيري الخارجية والجيوش في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين احتفاظ وزيري الخارجية جان نويل بارو ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو بمنصبيهما في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو.
وكان الوسطي جان نويل بارو يتولى حقيبة الخارجية في الحكومة السابقة، بينما يشغل سيباستيان ليكورنو، المقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، منصب وزير الجيوش منذ 2022.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بوزيري
الخارجية
والجيوش
تشكيلة
الحكومة
الفرنسية
الجديدة
التالي
1100 جندي كوري شمالي قتلوا أو جرحوا في الحرب الروسية-الأوكرانية
أوكسفام: 12 شاحنة فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:28
الإليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة لن تُعلن قبل حلول مساء الإثنين
أخبار دولية
04:28
الإليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة لن تُعلن قبل حلول مساء الإثنين
0
آخر الأخبار
2024-12-21
القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
آخر الأخبار
2024-12-21
القيادة العامة تكلّف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
0
آخر الأخبار
2024-10-22
وزير الخارجية الإيراني: الحكومة الجديدة في إيران ستمضي قدما في سياسة حسن الجوار
آخر الأخبار
2024-10-22
وزير الخارجية الإيراني: الحكومة الجديدة في إيران ستمضي قدما في سياسة حسن الجوار
0
آخر الأخبار
10:07
مسؤول السياسة الخارجية في الكرملين: روسيا تتحدث مع السلطات السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسيّ والعسكريّ
آخر الأخبار
10:07
مسؤول السياسة الخارجية في الكرملين: روسيا تتحدث مع السلطات السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسيّ والعسكريّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:51
زيلينسكي: زعماء العالم لا يفعلون شيئا يذكر إزاء تعاون روسيا وكوريا الشمالية
أخبار دولية
15:51
زيلينسكي: زعماء العالم لا يفعلون شيئا يذكر إزاء تعاون روسيا وكوريا الشمالية
0
أخبار دولية
15:26
مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة
أخبار دولية
15:26
مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة
0
أخبار دولية
15:03
كاتس يقر للمرة الأولى بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية
أخبار دولية
15:03
كاتس يقر للمرة الأولى بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية
0
أخبار دولية
15:01
الصفدي: المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وعكست الحرص المشترك على التعاون
أخبار دولية
15:01
الصفدي: المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وعكست الحرص المشترك على التعاون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-12-22
إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)
اخبار البرامج
2024-12-22
إلهام شاهين للـLBCI: لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي ولطالما فُهمت بطريقة خاطئة (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-10-31
ندى كوسا تنطلق الى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024: لا شيء يمكن أن يقف في طريقنا!
موضة وجمال
2024-10-31
ندى كوسا تنطلق الى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024: لا شيء يمكن أن يقف في طريقنا!
0
أخبار لبنان
2024-10-27
الراعي: من المؤسف أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل خرجت عن نظامها الدولي
أخبار لبنان
2024-10-27
الراعي: من المؤسف أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل خرجت عن نظامها الدولي
0
حال الطقس
2024-10-14
الطقس يتقلّب قليلاً الأربعاء... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2024-10-14
الطقس يتقلّب قليلاً الأربعاء... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب يلوح بعودة النفوذ الأميركيّ إلى قناة بنما
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب يلوح بعودة النفوذ الأميركيّ إلى قناة بنما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اسرائيل تناقش خطواتٍ عسكرية تصعيدية باتجاه اليمن وايران
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اسرائيل تناقش خطواتٍ عسكرية تصعيدية باتجاه اليمن وايران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الجيش يتسلم معكسر الجبهة الشعبية الفلسطينية في قوسايا... والعين على أنفاق الناعمة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الجيش يتسلم معكسر الجبهة الشعبية الفلسطينية في قوسايا... والعين على أنفاق الناعمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الخيام المنكوبة تأكيد على التزام لبنان بالـ١٧٠١ ومطالبة بوقف اسرائيل عند حدها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
من الخيام المنكوبة تأكيد على التزام لبنان بالـ١٧٠١ ومطالبة بوقف اسرائيل عند حدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الأسواق الميلادية حول العالم: قصة سحر وجمال ولبنان قادر على الدخول هذا العالم والمنافسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الأسواق الميلادية حول العالم: قصة سحر وجمال ولبنان قادر على الدخول هذا العالم والمنافسة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2024
0
أخبار لبنان
11:08
باسيل: سنمنح لكل اعلاميّ تناولنا بطريقة مغرضة فرصة الاعتذار ومن لن يقوم بذلك سنتقدم بشكوى قضائية ضده
أخبار لبنان
11:08
باسيل: سنمنح لكل اعلاميّ تناولنا بطريقة مغرضة فرصة الاعتذار ومن لن يقوم بذلك سنتقدم بشكوى قضائية ضده
0
أخبار لبنان
09:30
كتلة الاعتدال بعد لقاء الجميل: لن نصرّح بما بحثناه حرصًا على نجاح العمل
أخبار لبنان
09:30
كتلة الاعتدال بعد لقاء الجميل: لن نصرّح بما بحثناه حرصًا على نجاح العمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
منوعات
16:09
هدى شديد تشكر "ملائكة الأرض": وصل الدوا من الصين وأخدت أول حبة
2
حال الطقس
02:04
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
حال الطقس
02:04
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
3
خبر عاجل
09:54
التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون
خبر عاجل
09:54
التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون
4
خبر عاجل
01:07
وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي
خبر عاجل
01:07
وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي
5
خبر عاجل
00:35
معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه
خبر عاجل
00:35
معلومات للـLBCI: سريّة فوج التدخل السادس بالجيش اللبناني توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه
6
أخبار دولية
04:38
الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن بشار الأسد وزوجته
أخبار دولية
04:38
الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن بشار الأسد وزوجته
7
خبر عاجل
04:29
ميقاتي من بلدة الخيام: الجيش حاضر للقيام بدوره كاملاً في جنوب لبنان وعلى لجنة المراقبة ان تقوم بالضغط على العدو الاسرائيلي لوقف خروقاته ووقف الدمار والانسحاب من الاراضي التي توغل فيها في الفترة السابقة
خبر عاجل
04:29
ميقاتي من بلدة الخيام: الجيش حاضر للقيام بدوره كاملاً في جنوب لبنان وعلى لجنة المراقبة ان تقوم بالضغط على العدو الاسرائيلي لوقف خروقاته ووقف الدمار والانسحاب من الاراضي التي توغل فيها في الفترة السابقة
8
أمن وقضاء
11:25
الحجار ختم التحقيقات مع الموقوف خليل سبليني
أمن وقضاء
11:25
الحجار ختم التحقيقات مع الموقوف خليل سبليني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More