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الاحتفاظ بوزيري الخارجية والجيوش في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

أخبار دولية
2024-12-23 | 13:08
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الاحتفاظ بوزيري الخارجية والجيوش في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
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الاحتفاظ بوزيري الخارجية والجيوش في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين احتفاظ وزيري الخارجية جان نويل بارو ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو بمنصبيهما في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو.

وكان الوسطي جان نويل بارو يتولى حقيبة الخارجية في الحكومة السابقة، بينما يشغل سيباستيان ليكورنو، المقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، منصب وزير الجيوش منذ 2022.

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