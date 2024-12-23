الاتحاد الدوليّ للصليب الأحمر والهلال الأحمر يدعو إلى جمع 145 مليون دولار لسوريا

أطلق الاتحاد الدوليّ لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء، لجمع 130 مليون فرنك سويسري (حوالى 145 مليون دولار) بغية مساعدة خمسة ملايين شخص في سوريا.ومن شأن هذا المبلغ أن يساعد الهلال الأحمر العربيّ السوريّ على "تقديم مساعدة حيوية للمجتمعات المحلية في أنحاء البلد"، وفق ما جاء في بيان أصدره الاتحاد من مقرّه في جنيف.وتتضمّن خطّة المساعدة الطارئة "خدمات رعاية صحية أساسية وإعاشات وملاجئ طوارئ ومعونات نقدية ودعما نفسيا للأشخاص المصابين بصدمات، فضلا عن مساعدة للعائلات التي تبحث عن أقرباء فقدوا خلال سنوات النزاع".وقال الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي في الاتحاد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "أولويتنا الحالية تقضي بتقديم دعم حيوي للسكان. وتقدّم فرق الهلال الأحمر العربي السوري خدمات رعاية أساسية عبر سيارات إسعاف وعيادات متنقّلة ومراكز صحة وأقسام توزيع المستهلكات الضرورية مثل الطعام والمياه".وصرّح أن "الأشخاص النازحين داخل البلد وهؤلاء الذين يختارون العودة إلى سوريا والمجتمعات المضيفة بحاجة إلى دعم مهمّ للصمود في بيئة تفتقر إلى الخدمات الأساسية والملاجئ وفرص العمل والرعاية الصحية".ومن شأن هذا النداء أن يسمح بدعم أنشطة الاتحاد في سوريا ويتيح توزيع المساعدات "على نطاق واسع" وتقديم دعم في مجال اللوجستية والنقل، فضلا عن المساهمة في ترميم المساكن وسبل العيش بواسطة إعانات نقدية وعينية.وسيتيح هذا المبلغ أيضا تعزيز قدرات الهلال الأحمر العربي السوري وتوفير دعم تقني وتنسيق لمدّة 12 شهرا على أقلّ تقدير.كما من شأنه أن يساعد في دعم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في البلدان المجاورة "إذا ما تغيّرت أو زادت حاجات الأشخاص المتنقلين من سوريا أو إليها".وتشهد سوريا أزمة إنسانية حادة بسبب الحرب الأهلية الطويلة التي أفضت إلى إطاحة تحالف فصائل مسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" بالرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.