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الصفدي: المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وعكست الحرص المشترك على التعاون

أخبار دولية
2024-12-23 | 15:01
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الصفدي: المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وعكست الحرص المشترك على التعاون
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الصفدي: المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وعكست الحرص المشترك على التعاون

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالات هاتفية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والتي كانت اجتمعت في العقبة الأسبوع الماضي لبحث تطورات الأوضاع في سوريا. 

وأطلع الصفدي نظراءه على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق.

وأكد الصفدي أنّ المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة وعكست الحرص المشترك على التعاون في  هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، التي يمر بها الشعب السوريّ.

وجاءت الاتصالات في إطار عملية التنسيق والتشاور إزاء تطورات الأوضاع في سوريا وتكريسًا لموقف عربيّ موحد في دعم الشعب السوريّ الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية لمساعدته على بناء المستقبل الذي يلبي كل حقوقه وطموحاته.  

فقد اتصل الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما وضع الصفدي وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية لاطلاعه في صورة محادثاته مع الشرع. 

واتصل الصفدي أيضًا بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، بحثا خلاله التطورات في سوريا ونتائج المحادثات التي كانا أجرياها مع الشرع.

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