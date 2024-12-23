كاتس يقر للمرة الأولى بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية

أقر وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس وللمرة الأولى علنا بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في إيران في تموز.