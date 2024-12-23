الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يدخل المستشفى لإصابته بالحمى

دخل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (78 عاما) المستشفى الاثنين بسبب إصابته بحمى، حسبما قال نائب رئيس مكتبه.



وذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز أن وضعه ليس خطيرا.



وكتب أنجيل أورينا على منصة إكس "دخل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون بعد ظهر اليوم لإجراء الفحوص ومراقبة حالته بعد إصابته بالحمى".



وأضاف "هو في حالة معنوية جيدة وممتن للرعاية التي يتلقاها".

