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رئيس الوزراء الفرنسي يرجح أن يكون إعصار شيدو في مايوت قد أودى بحياة "العشرات" وليس "الآلاف"

أخبار دولية
2024-12-23 | 17:50
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رئيس الوزراء الفرنسي يرجح أن يكون إعصار شيدو في مايوت قد أودى بحياة &quot;العشرات&quot; وليس &quot;الآلاف&quot;
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رئيس الوزراء الفرنسي يرجح أن يكون إعصار شيدو في مايوت قد أودى بحياة "العشرات" وليس "الآلاف"

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الاثنين مزاعم تفيد بأن اعصار شيدو الذي ضرب أرخبيل مايوت الواقع في المحيط الهندي قد تسبب بحصيلة كبيرة من القتلى.

وقال بايرو لقناة "بي اف ام" الفرنسية "أعتقد أن عدد القتلى سيكون بالعشرات وليس بالآلاف"، مضيفا "أظن أن الأرقام المثيرة للقلق والمرعبة في بعض الأحيان التي تم طرحها لن يتم اثباتها في الواقع".

وبلغت الحصيلة الرسمية للضحايا جراء الإعصار الذي ضرب الارخبيل في وقت سابق من هذا الشهر 35 قتيلا على الأقل و2,500 جريحا.

لكن محافظ المنطقة الفرنسية قدّر في 15 كانون الأول أن يكون عدد القتلى "بالتأكيد بضع مئات"، متوقعا ارتفاعه إلى "عدة آلاف".

ومنذ أن ضرب الإعصار الأرخبيل النائي والفقير، انتشرت شائعات حول احتمال وجود مقابر جماعية في مناطق لا تزال فرق الانقاذ غير قادرة على الوصول إليها.

وترتبط الشكوك حول العدد الحقيقي للقتلى بمساكن مؤقتة كانت الأكثر تضررا وعاش فيها معظم الضحايا المحتملين، فضلا عن تقليد إسلامي بدفن الموتى في غضون 24 ساعة.

وجاء العديد من سكان الأحياء الفقيرة التي دمرتها العاصفة من جزر القمر المجاورة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح خلال زيارته مايوت الخميس الماضي بأن عدد الضحايا "من المرجح" أن يتجاوز الحصيلة الرسمية الأولى.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الأشخاص المفقودين.

كما ضرب الإعصار شيدو موزمبيق وتسبب بمقتل 120 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة نشرها الاثنين معهد إدارة المخاطر والكوارث في هذه الدولة الواقعة في افريقيا الجنوبية.

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