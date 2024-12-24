الافراج عن أكثر من 200 سجين في فنزويلا اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد فوز مادورو



أعلنت السلطات الفنزويلية الافراج عن 223 معتقلا آخرين كانوا قد احتجزوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، ليصل إجمالي عدد المفرج عنهم إلى 956.



واعتُقل أكثر من 2400 شخص وقُتل ما لا يقل عن 28 بعد اندلاع احتجاجات واسعة ضد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو فوزه في انتخابات تموز التي ادعت المعارضة أيضا فوزها بها. وقال مكتب المدعي العام في بيان "على مدار اليوم وبالتنسيق مع المحاكم الجنائية، تمت مراجعة مجموعة جديدة من القضايا".



ومنذ اسابيع ينظم أقارب المعتقلين وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أحبائهم قبل عيد الميلاد. وبدأت عملية مراجعة إطلاق سراح المعتقلين الشهر الماضي.

