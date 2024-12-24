الجيش الأميركي: نفذنا ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من تنظيم الدولة الاسلامية

اعلن الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وأصابت آخر.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة إكس أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يتحركون بشاحنة محملة بالأسلحة عندما استهدفتهم الغارة الجوية في محافظة دير الزور، وهي منطقة كانت خاضعة في السابق لسيطرة حكومة بشار الأسد والروس.