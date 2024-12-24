مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع في شمال غرب تركيا

قُتل 12 شخصا على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار وقع في مصنع ذخيرة في شمال غرب تركيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة.



وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو لمحطة "ان تي في لايف" الإخبارية، "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي". وأضاف أنّ المصابين الثلاثة جراء الانفجار، نُقلوا إلى المستشفى لكنّ حالتهم لا تعتبر خطرة.



وبحسب السلطات المحلية، فإنّ المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجّرات للاستخدام المدني.



ويقع المصنع على بعد حوالى كيلومتر من أقرب قرية شمال مدينة بليكسر، بحسب صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وفُتح تحقيق في الحادث، وتمّ استبعاد احتمال وقوع عمل تخريبي، وفق السلطات.

