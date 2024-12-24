فقدان بحارَين بعد غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط جراء انفجار



فُقد بحاران بعد غرق سفينة شحن روسية في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسّط، حسبما أفادت وحدة الأزمات في وزارة الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء.



وبحسب البيان، فإنّ سفينة الشحن "أورسا ميجور" (Ursa Major) التي كان على متنها 16 من أفراد الطاقم، جميعهم مواطنون روس، "غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة محرّكها"، مضيفا أنّه تمّ إنقاذ 14 بحّارا فيما لا يزال "اثنان في عداد المفقودين".

