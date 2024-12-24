استكمال تعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى سوريا حتى أواخر كانون الثاني

أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء، بأنّ الرحلات الجوية الإيرانية إلى سوريا ستظلّ معلّقة حتى أواخر كانون الثاني، ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن رئيس منظمة الطيران المدني حسين بورفرزانة قوله "من أجل السفر إلى بلد ما، يتعيّن على بلد الوجهة أن يمنح تصاريح دخول وقبول".



وأضاف "حاليا، لن يُسمح بالرحلات إلى سوريا قبل 22 كانون الثاني، أي بعد عطلة رأس السنة الميلادية". وليس من الواضح متى أوقفت إيران رحلاتها إلى سوريا.