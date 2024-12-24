نتانياهو للمسيحيين: نسعى إلى السلام ونقود العالم في محاربة قوى الشر لكن معركتنا لم تنته بعد



للعام الثاني على التوالي، يستعد المسيحيون في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل للاحتفال بعيد الميلاد فيما الحرب تتواصل في قطاع غزة وتلقي بظلالها على الاحتفالات.



وفي رسالة مصورة، خاطب نتانياهو المسيحيين في جميع أنحاء العالم قائلا "لقد وقفتم إلى جانبنا بثبات وقوة بينما تدافع إسرائيل عن حضارتنا ضد الوحشية". وأضاف "نسعى إلى السلام مع أولئك الذين يرغبون بإحلال السلام معنا، لكننا سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن الدولة اليهودية الوحيدة، مصدر تراثنا المشترك".



ومضى يقول "تقود إسرائيل العالم في محاربة قوى الشر والطغيان، لكن معركتنا لم تنته بعد". وأكد متوجها إلى المسيحيين "بدعمكم وبعون الله، أؤكد لكم أننا سننتصر".



يعيش في إسرائيل نحو 185 ألف مسيحي يمثلون 1,9 في المئة من السكان ويشكل المسيحيون العرب نحو 76 في المئة من هذه الفئة السكانية وفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل. ويؤكد مسؤولون فلسطينيون وجود 47 ألف مسيحي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة.