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منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة
أخبار دولية
2024-12-24 | 05:26
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منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة
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منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة
أعلنت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" الأميركية غير الحكومية الثلاثاء إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة، لكنها لم تكشف أي معلومات ملموسة حول مكان تواجده.
وقال نزار زكا من هذه المنظمة "لدينا معلومات تفيد بأن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى كانون الثاني 2024، لكن الرئيس الأميركي قال في آب أنه على قيد الحياة. ونحن على ثقة بأنه على قيد الحياة اليوم".
كما كشفت المنظمة إن المطران السوري الأميركي يوحنا إبراهيم الذي خطف خلال الحرب في سوريا العام 2013، شوهد في سجن تابع لسلطات بشار الأسد بعد خمس سنوات على ذلك.
وقال نزار زكا رئيس هذه المنظمة إن "يوحنا إبراهيم مواطن أميركي. وشوهد في العام 2018 في الفرع 291" في دمشق. وخُطف مطران حلب (شمال سوريا) للسريان الأرثوذكس برفقة مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي في نيسان 2013 قرب حلب. واتَّهمت السلطات السورية يومها "جهاديين شيشان" بخطفهما.
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