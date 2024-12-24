بركان كيلاويا في هاواي يثور من جديد

أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء بأن بركان كيلاويا في أرخبيل هاواي الأميركي، أحد الأنشط في العالم، ثار الاثنين.



وأظهرت الصور التي نشرتها السلطات تصدعات في فوهة البركان التي نفثت منها حمم بركانية.



وقال المعهد إن الثوران بدأ قرابة الساعة 02,20 بالتوقيت المحلي (12,20 بتوقيت غرينتش).



وأضاف انه عند قرابة الساعة 04,30 شوهدت حمم بركانية تنبعث على ارتفاع 80 مترا. وانبعثت أيضا مواد منصهرة" من البركان. كما يبعث الثوران موادا على علو مرتفع في الغلاف الجوي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "تصل الغازات البركانية والجسيمات البركانية الدقيقة إلى ارتفاعات تتراوح بين ستة آلاف وثمانية آلاف قدم(1800 إلى 2400 متر) فوق مستوى سطح البحر (...) وتدفعها الرياح باتجاه الجنوب الغربي".



وقال المعهد إن "ثوران البركان يحدث في منطقة مغلقة" في متنزه براكين هاواي الوطني.

