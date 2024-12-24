قطر تدعو إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا

دعت قطر الثلاثاء إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد إطاحة فصائل المعارضة بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي "ندعو إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع في رفع العقوبات الدولية عن سوريا".



وجاءت الدعوة القطرية غداة زيارة وفد رفيع المستوى إلى دمشق، حيث أعيد فتح السفارة القطرية الأحد، ما أنهى خلافا استمرّ 13 عاما بين البلدين.



وأضاف الأنصاري أنّ "موقف قطر واضح"، مؤكدا أنّ "من الضروري الإسراع في رفع العقوبات، نظرا إلى أنّ الأسباب التي أدّت إلى فرضها لم تعد موجودة، وما أدى إلى فرضها هي جرائم النظام السابق".

