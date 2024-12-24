استشهاد فلسطينيَين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم

أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين مقتل فلسطينيَين الثلاثاء خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما أعلن جيش الدولة العبرية "القضاء على إرهابي".



وقالت وزارة الصحة، ومقرها رام الله، في بيان "منذ فجر اليوم الثلاثاء، وصل إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي الشهيدة خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف على مخيم طولكرم، والشهيد فتحي سعيد عودة عبيد (18 عاما) نتيجة إصابته فجرا بالرصاص في البطن والصدر".



من جانبها، أعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر أن طواقمها تسلّمت شخصا "تمّ إعلان استشهاده صباح اليوم وكان هناك صعوبة في الوصول للجثمان في مخيم طولكرم وجاري نقله للمستشفى".



وينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية متكررة في شمال الضفة الغربية، يقول إن هدفها ملاحقة مطلوبين أو خلايا مسلحة يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات على أهداف اسرائيلية.

