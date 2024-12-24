مقتل 11 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة في شمال غرب تركيا

قتل 11 شخصا على الأقل وأُصيب سبعة آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار وقع في مصنع ذخيرة في شمال غرب تركيا، وفق حصيلة جديدة للسلطات.



وجاء في تصريح لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا من موقع الانفجار "هناك للأسف 11 قتيلا... ثماني نساء وثلاثة رجال. وهناك سبعة جرحى".



وكانت حصيلة سابقة أفاد بها وزير الصحة التركي كمال مميس أوغلو على منصة اكس أشارت إلى مقتل 12 شخصا ونقل خمسة جرحى إلى المستشفيات.



وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو "إنّ الانفجار وقع قبيل الساعة 8,30 صباحا (05,30 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، بسبب "خلل فني" على خط إنتاج.

