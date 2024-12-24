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اسرائيل تعتبر رهينة توفيت بعد الافراج عنها ضحية لهجوم حماس
أخبار دولية
2024-12-24 | 09:58
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اسرائيل تعتبر رهينة توفيت بعد الافراج عنها ضحية لهجوم حماس
اعتبرت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء رهينة توفيت بسبب مرض أصابها بعد الإفراج عنها جراء اختطافها في غزة، ضحية لهجوم السابع من تشرين الأول.
وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "هانا كاتسير (76 عاما) التي خُطفت من منزلها في كيبوتس نير عوز خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس وأفرج عنها خلال هدنة في 24 تشرين الثاني 2023، وتوفيت في 24 كانون الأول 2024 بعد وضع طبي معقد عانت منه عقب إطلاق سراحها. تم الاعتراف بها بأنها ضحية إرهاب".
وأعلن كيبوتس نير عوز في وقت سابق الثلاثاء وفاة كاتسير التي خُطفت مع ابنها خلال هجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول 2023، والذي تسبب في اندلاع الحرب في قطاع غزة.
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