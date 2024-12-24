السلطات الإيرانية رفعت الحظر عن واتساب وجوجل بلاي

رفعت السلطات الإيرانية الحظر عن منصة التراسل الفوريّ (واتساب) وجوجل بلاي كخطوة أولى لتخفيف القيود على الإنترنت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتفرض الجمهورية الإسلامية بعضًا من أشد الضوابط صرامة في العالم على استخدام الإنترنت.

لكن الإيرانيين المتمرسين في مجال التكنولوجيا يلتفون عادة على القيود التي تفرضها طهران على وسائل التواصل الاجتماعيّ الأميركية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب باستخدام شبكات افتراضية خاصة.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: “حدث تصويت بالغالبية لصالح رفع القيود المفروضة على استخدام بعض المنصات الأجنبية الشهيرة مثل واتساب وجوجل بلاي"، في إشارة إلى اجتماع في شأن هذه المسألة برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.