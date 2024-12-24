السجن 22 عاما في روسيا لرجل دين بتخريب سكك حديد بتوجيه من أوكرانيا

أعلنت محكمة عسكرية روسية الثلاثاء إدانة رجل بتخريب سكك حديد بتوجيه من أوكرانيا عام 2023 في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا قبل عقد، وقضت بسجنه 22 عاما.



وقالت المحكمة التي يقع مقرها في روستوف أون دون بجنوب غرب روسيا في بيان إن بافيل ليفتشينكو اتهم بالتسبب في "انفجارين أثناء مرور قطارات شحن".



وأضافت أنه كان يخطط لمزيد من الأعمال التخريبية بناء على توجيهات من أوكرانيا.



ووفق المصدر نفسه، جنّدت الاستخبارات الأوكرانية ليفتشينكو ودربته ثم أرسلته لارتكاب "أعمال إرهابية" في شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها عام 2014.



وقالت المحكمة إن بافيل ليفتشينكو دين وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما.



منذ عام 2022، زادت الس