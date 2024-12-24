الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السجن 22 عاما في روسيا لرجل دين بتخريب سكك حديد بتوجيه من أوكرانيا
أخبار دولية
2024-12-24 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السجن 22 عاما في روسيا لرجل دين بتخريب سكك حديد بتوجيه من أوكرانيا
أعلنت محكمة عسكرية روسية الثلاثاء إدانة رجل بتخريب سكك حديد بتوجيه من أوكرانيا عام 2023 في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا قبل عقد، وقضت بسجنه 22 عاما.
وقالت المحكمة التي يقع مقرها في روستوف أون دون بجنوب غرب روسيا في بيان إن بافيل ليفتشينكو اتهم بالتسبب في "انفجارين أثناء مرور قطارات شحن".
وأضافت أنه كان يخطط لمزيد من الأعمال التخريبية بناء على توجيهات من أوكرانيا.
ووفق المصدر نفسه، جنّدت الاستخبارات الأوكرانية ليفتشينكو ودربته ثم أرسلته لارتكاب "أعمال إرهابية" في شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها عام 2014.
وقالت المحكمة إن بافيل ليفتشينكو دين وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما.
منذ عام 2022، زادت الس
أخبار دولية
روسيا
بتخريب
بتوجيه
أوكرانيا
التالي
الافراج عن أكثر من 200 سجين في فنزويلا اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد فوز مادورو
رئيس الوزراء الفرنسي يرجح أن يكون إعصار شيدو في مايوت قد أودى بحياة "العشرات" وليس "الآلاف"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-22
روسيا تعلن السيطرة على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-12-22
روسيا تعلن السيطرة على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-12-21
أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي
أخبار دولية
2024-12-21
أوكرانيا: روسيا أطلقت 113 مسيرة في هجوم ليلي
0
أخبار دولية
2024-12-19
روسيا: أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ غربية الصنع على منطقة روسية أمس
أخبار دولية
2024-12-19
روسيا: أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ غربية الصنع على منطقة روسية أمس
0
أخبار دولية
2024-12-18
روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-12-18
روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
0
أخبار دولية
13:20
نتنياهو: فريق تفاوض إسرائيليًا سيعود إلى إسرائيل مساءً من قطر
أخبار دولية
13:20
نتنياهو: فريق تفاوض إسرائيليًا سيعود إلى إسرائيل مساءً من قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:54
في لندن... أضواء الميلاد تُزيّن جدار القلوب التذكاري لضحايا كوفيد
منوعات
12:54
في لندن... أضواء الميلاد تُزيّن جدار القلوب التذكاري لضحايا كوفيد
0
فنّ
12:47
بعد غياب طويل... يارا صبري توثق فرحة العودة إلى سوريا ولقاء والدها: "ورجعنا عالبيت" (صور)
فنّ
12:47
بعد غياب طويل... يارا صبري توثق فرحة العودة إلى سوريا ولقاء والدها: "ورجعنا عالبيت" (صور)
0
فنّ
2024-10-01
نوال الزغبي تدعم لبنان: "كل حبة من ترابك بتسوى كنوز الدني كلها"
فنّ
2024-10-01
نوال الزغبي تدعم لبنان: "كل حبة من ترابك بتسوى كنوز الدني كلها"
0
أخبار دولية
12:05
بيانات ديموغرافية تظهر تحول كوريا الجنوبية إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"
أخبار دولية
12:05
بيانات ديموغرافية تظهر تحول كوريا الجنوبية إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ليلة عيد الميلاد من جنوب لبنان... امل بولادة جديدة وابناء القليعة يحيون عاداتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ليلة عيد الميلاد من جنوب لبنان... امل بولادة جديدة وابناء القليعة يحيون عاداتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
للعام الثاني على التوالي... مهد المسيح بدون إحتفالات وتمسك بالأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:12
للعام الثاني على التوالي... مهد المسيح بدون إحتفالات وتمسك بالأمل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:58
مقدمة النشرة المسائية ٢٤-١٢-٢٠٢٤
مقدمة نشرة الاخبار
12:58
مقدمة النشرة المسائية ٢٤-١٢-٢٠٢٤
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:01
"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)
منوعات
17:01
"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)
2
فنّ
16:16
بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!
فنّ
16:16
بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!
3
منوعات
17:19
بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)
منوعات
17:19
بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)
4
خبر عاجل
07:11
اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)
خبر عاجل
07:11
اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)
5
صحف اليوم
00:41
مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله
صحف اليوم
00:41
مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله
6
أخبار لبنان
03:34
فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة
أخبار لبنان
03:34
فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة
7
أخبار دولية
06:26
في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
أخبار دولية
06:26
في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
8
أخبار دولية
01:26
مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه
أخبار دولية
01:26
مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More