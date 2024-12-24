الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية
أخبار دولية
2024-12-24 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية
تسببت عاصفة ثلجية تضرب البوسنة والهرسك بعزل مناطق عدة في البلاد من جراء طرق غير سالكة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 170 ألف منزل الثلاثاء.
واعلنت شركة توزيع الكهرباء الكترو بريفريدا البوسنة والهرسك "على الرغم من الجهود والعمل الدؤوب لإصلاح الاعطال تفاقم وضع إمدادات الكهرباء. حاليا 127 ألف عداد دون كهرباء".
وأعلنت شركة الكترو كرايينا التي توزع الكهرباء على بلديات كيان صرب البوسنة، أن نحو 50 ألفا من عملائها دون كهرباء.
وقالت الشركة إنه تم تعبئة كافة الفرق التي تعمل منذ الفجر على إصلاح الأعطال.
كما تم اعلان حال الطوارئ في غرب البوسنة حيث أغلقت الثلوج جميع الطرقات المؤدية إلى بلدة درفار مما أدى إلى عزل سكانها البالغ عددهم 17 ألف نسمة.
وقالت ياسنا بيكاناك رئيسة المجلس البلدي في درفار لوسائل الإعلام "الوضع صعب للغاية. الثلوج مستمرة في التساقط. وبات الأشخاص عالقين بسبب الثلوج".
أخبار دولية
المنازل
كهرباء
البوسنة
عاصفة
ثلجية
التالي
الافراج عن أكثر من 200 سجين في فنزويلا اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد فوز مادورو
رئيس الوزراء الفرنسي يرجح أن يكون إعصار شيدو في مايوت قد أودى بحياة "العشرات" وليس "الآلاف"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-15
ناقلة نفط روسية تحمل آلاف الأطنان من المنتجات النفطية انشطرت جراء عاصفة قوية
أخبار دولية
2024-12-15
ناقلة نفط روسية تحمل آلاف الأطنان من المنتجات النفطية انشطرت جراء عاصفة قوية
0
أخبار دولية
2024-12-06
مطار سخيبول بهولندا يلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب العاصفة دارا
أخبار دولية
2024-12-06
مطار سخيبول بهولندا يلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب العاصفة دارا
0
أخبار دولية
2024-11-23
تواصل انقطاع الكهرباء عن 33 ألف منزل في فرنسا بعد العاصفة كايتانو
أخبار دولية
2024-11-23
تواصل انقطاع الكهرباء عن 33 ألف منزل في فرنسا بعد العاصفة كايتانو
0
أخبار دولية
2024-11-20
مقتل شخصين جراء عاصفة قوية تضرب الغرب الأميركي وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك
أخبار دولية
2024-11-20
مقتل شخصين جراء عاصفة قوية تضرب الغرب الأميركي وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
0
أخبار دولية
13:20
نتنياهو: فريق تفاوض إسرائيليًا سيعود إلى إسرائيل مساءً من قطر
أخبار دولية
13:20
نتنياهو: فريق تفاوض إسرائيليًا سيعود إلى إسرائيل مساءً من قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-22
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
آخر الأخبار
2024-12-22
معلومات للـLBCI: قوة من الجيش اللبناني مع دورية من مديرية المخابرات دخلت منذ قليل موقع جميلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
0
فنّ
2024-06-24
الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"
فنّ
2024-06-24
الموت يُفجع الفنان غدي... "الله معك يا قبضاي"
0
أخبار دولية
09:58
اسرائيل تعتبر رهينة توفيت بعد الافراج عنها ضحية لهجوم حماس
أخبار دولية
09:58
اسرائيل تعتبر رهينة توفيت بعد الافراج عنها ضحية لهجوم حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-16
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-16
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
النقل المشترك والتعديات عليه تابع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الشرع يعلن حلّ الفصائل السورية فما مصير مئات اللبنانيين المقاتلين معها وعلى رأسهم المولوي وزريقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هوكشتاين في بيروت مطلع العام المقبل واتفاق وقف النار على المحكّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ليلة عيد الميلاد من جنوب لبنان... امل بولادة جديدة وابناء القليعة يحيون عاداتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ليلة عيد الميلاد من جنوب لبنان... امل بولادة جديدة وابناء القليعة يحيون عاداتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:14
صيدنايا شاهدة على رسالةِ خلاصٍ في ديرها التاريخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
للعام الثاني على التوالي... مهد المسيح بدون إحتفالات وتمسك بالأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:12
للعام الثاني على التوالي... مهد المسيح بدون إحتفالات وتمسك بالأمل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:58
مقدمة النشرة المسائية ٢٤-١٢-٢٠٢٤
مقدمة نشرة الاخبار
12:58
مقدمة النشرة المسائية ٢٤-١٢-٢٠٢٤
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:01
"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)
منوعات
17:01
"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)
2
فنّ
16:16
بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!
فنّ
16:16
بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!
3
منوعات
17:19
بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)
منوعات
17:19
بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)
4
خبر عاجل
07:11
اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)
خبر عاجل
07:11
اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)
5
صحف اليوم
00:41
مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله
صحف اليوم
00:41
مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله
6
أخبار لبنان
03:34
فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة
أخبار لبنان
03:34
فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة
7
أخبار دولية
06:26
في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
أخبار دولية
06:26
في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
8
أخبار دولية
01:26
مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه
أخبار دولية
01:26
مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More