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آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية

أخبار دولية
2024-12-24 | 10:59
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آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية
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آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة ثلجية تضرب البوسنة والهرسك بعزل مناطق عدة في البلاد من جراء طرق غير سالكة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 170 ألف منزل الثلاثاء.
     
واعلنت شركة توزيع الكهرباء الكترو بريفريدا البوسنة والهرسك "على الرغم من الجهود والعمل الدؤوب لإصلاح الاعطال تفاقم وضع إمدادات الكهرباء. حاليا 127 ألف عداد دون كهرباء".
     
وأعلنت شركة الكترو كرايينا التي توزع الكهرباء على بلديات كيان صرب البوسنة، أن نحو 50 ألفا من عملائها دون كهرباء.
     
وقالت الشركة إنه تم تعبئة كافة الفرق التي تعمل منذ الفجر على إصلاح الأعطال.
     
كما تم اعلان حال الطوارئ في غرب البوسنة حيث أغلقت الثلوج جميع الطرقات المؤدية إلى بلدة درفار مما أدى إلى عزل سكانها البالغ عددهم 17 ألف نسمة.
     
وقالت ياسنا بيكاناك رئيسة المجلس البلدي في درفار لوسائل الإعلام "الوضع صعب للغاية. الثلوج مستمرة في التساقط. وبات الأشخاص عالقين بسبب الثلوج".

أخبار دولية

المنازل

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ثلجية

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