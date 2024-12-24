ترامب: سأوجه وزارة العدل للسعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام

أعلن الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب أنّه سيوجه وزارة العدل "للسعي بقوة”، لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأميركيين من "المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش" حين يتولى السلطة في 20 كانون الثاني.

وجاء بيان ترامب على منصته للتواصل الاجتماعيّ تروث سوشيال ردًا على إعلان الرئيس جو بايدن أنه خفّف الحكم عن 37 من أصل ٤٠ سجينًا على المستوى الاتحاديّ كان محكومًا عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة من دون السماح بالإفراج المشروط.

وقال ترامب: "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة، لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش.”