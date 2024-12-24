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بيانات ديموغرافية تظهر تحول كوريا الجنوبية إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"
أخبار دولية
2024-12-24 | 12:05
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بيانات ديموغرافية تظهر تحول كوريا الجنوبية إلى "مجتمع فائق الشيخوخة"
أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن كوريا الجنوبية أصبحت "مجتمعا فائق الشيخوخة" حيث يبلغ عمر 20% من سكانها 65 عاما أو أكثر، وهو منحى ديموغرافي قاتم مدفوع بمعدل مواليد منخفض بشكل مثير للقلق.
وسجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا معدل 0,7 ولادة فقط لكل امرأة في أواخر العام الماضي، وهو من أدنى معدلات المواليد في العالم وأقل بكثير من معدل الإحلال البالغ 2,1 ولادة اللازم لتجدد المجتمع.
يعني ذلك أن عدد سكان كوريا الجنوبية يتقلص بسرعة مع تقدمهم في السن.
وقالت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء إن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر "يمثلون 20% من 51,2 مليون مواطن مسجل، ويبلغ عددهم عشرة ملايين"، ما يجعل كوريا الجنوبية "مجتمعا فائق الشيخوخة" على غرار اليابان وألمانيا وفرنسا.
أخبار دولية
ديموغرافية
كوريا
الجنوبية
"مجتمع
الشيخوخة"
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