محادثات بين الصومال وإثيوبيا غداة اشتباك حدودي دامٍ

عقدت إثيوبيا والصومال محادثات الثلاثاء في مسعى لنزع فتيل التوترات والحفاظ على اتفاق تعاون هشّ غداة اشتباك حدودي دامٍ.



والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر نظيره الإثيوبي مسغانو أرغا، بعد اشتباك بين قوات البلدين في ولاية جوبالاند الصومالية الحدودية الاثنين.



وقالت مصادر في ولاية جوبالاند شبه المستقلة التي خاضت قواتها اشتباكات عنيفة مع الحكومة الفدرالية الصومالية في الأسابيع الأخيرة، إن القوات الإثيوبية كانت تحمي مجموعة من ساستها المحليين من هجوم شنته القوات الفدرالية في بلدة دولو.