غارات إسرائيلية على غزة

استشهد 14 فلسطينيًا على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيليّ على القطاع، وفق ما أعلن الدفاع المدنيّ في غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنيّ محمود بصل لوكالة فرانس برس: "استشهد 14 مواطنًا على الأقل بينهم سيدتان وثلاثة أطفال، وأحد عناصر الدفاع المدنيّ، وأصيب العشرات جراء القصف الجويّ والمدفعي من الاحتلال على قطاع غزة.”

وأوضح بصل أنّ “الجيش الإسرائيليّ استهدف مركز هولست للدفاع المدنيّ في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المساعد نجيب ناجي سكر وطفله الوحيد محمد (10 أعوام)".

وأفادت وزارة الصحة التابعة لـ”حماس” أن "الاحتلال يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة" متهمة إسرائيل بمحاصرة واستهداف المستشفى الأندونيسيّ ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة.

وذكرت أنّ الجيش الإسرائيليّ "أجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسيّ. القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه وعلى مدار الساعة دون اي توقف والشظايا تتناثر داخل ساحات المستشفى".

وناشدت مجددا المجتمع الدوليّ "لتدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة".