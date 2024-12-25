الصين تندد بتصريحات وزير الدفاع الفلبيني بشأن نشر صواريخ أميركية

نددت بكين بتعليقات لوزير الدفاع الفلبيني بشأن الصين ووصفتها بأنها "اتهامات لا أساس لها تهاجم بشكل خبيث" الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.



ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو قوله أمس الثلاثاء إن بلاده لديها الحق في السماح بنشر نظام صاروخي أميركي في البلاد على الرغم من معارضة الصين المستمرة لذلك.



وقالت سفارة الصين لدى مانيلا في بيان إن تصريحات تيودورو "مليئة بالتحيز الأيديولوجي والمواجهة المتعصبة وعقلية الحرب الباردة".



وحثت السفارة مانيلا على أن تتراجع سريعا عن نشر منظومة صواريخ تايفون الأميركية متوسطة المدى.



ولم ترد السفارة الفلبينية في بكين بعد على طلب رويترز للتعليق.