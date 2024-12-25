السفارة الصينية تحث كندا على عدم "التدخل" في شؤون هونغ كونغ

حثّت السفارة الصينية لدى كندا أوتاوا على احترام سيادة الصين وحكم القانون والتوقف عن "التدخل" في شؤون هونج كونج.



وقالت السفارة في بيان إن كندا وجهت "اتهامات لا أساس لها من الصحة" و"أساءت عمدا" لحكومة هونج كونج بشأن أداء واجباتها وفقا للقانون.



وأضافت أن قضايا هونج كونج هي شؤون داخلية بحتة للصين.