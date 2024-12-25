ايران تندد باعتراف اسرائيل "الوقح" بمسؤوليتها عن اغتيال هنية في طهران

ندّدت إيران بما وصفته اعتراف إسرائيل "الوقح" باغتيال زعيم حماس اسماعيل هنية في طهران في وقت سابق من هذا العام.



وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها كيان الاحتلال بوقاحة بمسؤوليته عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة".



وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في أول اعتراف علني بأن بلاده تقف وراء مقتل هنية.