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رئيس كوريا الجنوبية يتخلف عن ثاني استدعاء لاستجوابه بشأن الأحكام العرفية

أخبار دولية
2024-12-25 | 01:47
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رئيس كوريا الجنوبية يتخلف عن ثاني استدعاء لاستجوابه بشأن الأحكام العرفية
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رئيس كوريا الجنوبية يتخلف عن ثاني استدعاء لاستجوابه بشأن الأحكام العرفية

لم يستجب رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول اليوم الأربعاء لاستدعاء ثان من سلطات مكافحة الفساد التي تحقق مع ممثلي الادعاء في إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يحضر يون الاستجواب حتى الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) يوم عيد الميلاد بناء على استدعاء مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، بعد تجاهل الاستدعاء الأول الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول في المكتب قوله إنهم سيواصلون انتظار يون اليوم، مضيفا أن طلب مذكرة اعتقال سيحتاج إلى مراجعة القضية بشكل أكبر.

وأضافت يونهاب أن يون لم يستجب أيضا في 15 كانون الأول لاستدعاء منفصل من ممثلي الادعاء الذين يحققون في إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم سوى ساعات.

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