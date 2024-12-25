مقتل 46 شخصا بضربات جوية باكستانية في أفغانستان

أسفرت ضربات جوية باكستانية عن مقتل 46 شخصا في شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان الحاكمة في كابول وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد: "الليلة الماضية (الثلاثاء)، قصفت باكستان أربع نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيتا. إجمالي عدد القتلى بلغ 46 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء".

