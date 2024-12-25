الحوثيون يعلنون استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي لليوم الثاني على التوالي

أعلن الحوثيون في اليمن، إطلاق صاروخ بالستي نحو وسط إسرائيل، في هجوم هو الثاني خلال قرابة 24 ساعة، أكد الجيش الاسرائيلي اعتراضه قبل دخوله أجواء البلاد.وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين اليمنيين يحيى سريع في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية أهدافها".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق صباح الأربعاء أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.