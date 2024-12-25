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الضربات الباكستانية استهدفت "أوكارا للإرهابيين" في أفغانستان
أخبار دولية
2024-12-25 | 04:03
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الضربات الباكستانية استهدفت "أوكارا للإرهابيين" في أفغانستان
شنّت باكستان ضربات جوية داخل أفغانستان تستهدف "أوكارا للإرهابيين" قرب الحدود بين البلدين، بحسب ما أفاد مصدر أمني باكستاني بارز الأربعاء.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف اسمه: "شّنت باكستان غارات خلال الليل ضد أوكار للإرهابيين داخل أفغانستان، استخدمت خلالها طائرات حربية ومسيّرة".
أخبار دولية
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