وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي قتل 21 مسلحا كرديا في شمال سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش قتل 21 مسلحا كرديا في شمال سوريا والعراق.



وذكرت الوزارة في بيان أن 20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية قتلوا في شمال سوريا بينما كانوا يستعدون لشن هجوم، وقتل مسلح في شمال العراق.



وأضافت الوزارة: "عملياتنا ستستمر بفاعلية وحزم".